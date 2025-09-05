Η Εθνική υδατοσφαίρισης των νεανίδων, ξεπέρασε με άνεση (18-9) το εμπόδιο της Ολλανδίας στα προημιτελικά και πλέον θα διεκδικήσει μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18, που διεξάγεται στη Μάλτα.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα προηγήθηκε 6-0, λίγο πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος, και δεν άφησε κανένα περιθώριο στις «οράνιε» να επιστρέψουν στο παιχνίδι. Πέντε τέρματα σημείωσε η Νεφέλη Κρασσά (με 3/4 πέναλτι) και από τρία η Δέσποινα Δρακωτού και η Ραφαέλα Σαλταμανίκα.

Ο ημιτελικός της ελληνικής ομάδας θα γίνει αύριο Σάββατο (6/9) στις 21:30, πιθανότατα με αντίπαλο την Ιταλία, που αναμένεται αργότερα απόψε να νικήσει το Ισραήλ.

Σε κάθε περίπτωση, η εθνική θα διεκδικήσει την Κυριακή (7/9) μία θέση στο βάθρο και, αν τα καταφέρει, θα ολοκληρώσει το απόλυτο των γυναικείων ομάδων πόλο στις φετινές διεθνείς διοργανώσεις, μετά τα δύο χρυσά μετάλλια της εθνικής γυναικών (Παγκόσμιο Κύπελλο και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα), το ασημένιο των κορασίδων στο Ευρωπαϊκό Κ16 και το χάλκινο των νέων γυναικών στο Παγκόσμιο Κ20.

Τα οκτάλεπτα: 6-1, 4-3, 3-2, 5-3

Η σύνθεση της εθνικής: Σάλεχ, Καραγιάννη, Κουνδουράκη, Μπίκου 2, Δρακωτού 3, Μαρίνου 1, Κλαψιανού 2, Κρασσά 5, Σταυρίδου, Μπιτσάκου 2, Ντούλη, Σαλταμανίκα 3, Κυριακοπούλου, Δασκαλάκη