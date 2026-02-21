Την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League γυναικών εξασφάλισε μαθηματικά η Βουλιαγμένη, μετά τη νίκη της με 19-6 επί της Σπαντάου στο Βερολίνο.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Βουλιαγμένη