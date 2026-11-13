Η European Αquatics ανακοίνωσε τις ημερομηνίες των ηλικιακών Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων υδατοσφαίρισης για το 2027, μεταξύ αυτών και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κορασίδων (Κ16), το οποίο έχει ανατεθεί στη χώρα μας. Η εν λόγω διοργάνωση θα είναι χρονικά η τελευταία του επόμενου καλοκαιριού, καθώς ορίστηκε για το διάστημα 28 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα πρωταθλήματα, το Ευρωπαϊκό παίδων (Κ16) θα γίνει από 12 έως 18 Ιουλίου στην Τουρκία (η Εlite Division, στην οποία συμμετέχει και η εθνική Ελλάδας) και από 19 έως 25 Ιουλίου στην Πορτογαλία (η Division 1). Θα ακολουθήσει το Ευρωπαϊκό νεανίδων Κ18, από 24 έως 30 Ιουλίου στην Ισπανία, και το Ευρωπαϊκό εφήβων Κ18, από 2 έως 8 Αυγούστου (στη Γερμανία η Εlite Division και στη Μολδαβία η Division 1).

Εξάλλου, η World Aquatics ανακοίνωσε σήμερα (13/11) ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κολύμβησης εφήβων/νεανίδων του 2027 θα διεξαχθεί στο Οέιρας της Πορτογαλίας, τι διάστημα 16-21 Αυγούστου.