Με έντονο ελληνικό αποτύπωμα ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Βελιγράδι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης ανδρών, καθώς δύο διεθνείς μας κατέκτησαν σημαντικές ατομικές διακρίσεις.

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης, ισοβαθμώντας με τον Γάλλο Τομά Βερνού στα 26 γκολ, ενώ παράλληλα συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία επτάδα.

Θέση στην καλύτερη ομάδα του τουρνουά πήρε και ο Κώστας Κάκαρης, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως κορυφαίος φουνταριστός σε ευρωπαϊκό – και όχι μόνο – επίπεδο.

Τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη κατέκτησε ο Ντούσαν Μάντιτς της πρωταθλήτριας Ευρώπης Σερβίας, με τον συμπαίκτη του Μίλαν Γκλούσατς να αναδεικνύεται κορυφαίος τερματοφύλακας. Την ιδανική επτάδα συμπλήρωσαν ο Σέρβος Στραχίνια Ράσοβιτς και οι Ούγγροι Κρίστιαν Μάνχερτς και Άκος Νάγκι.