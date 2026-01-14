Τον τόπο διεξαγωγής των final-4 του κυπέλλου υδατοσφαίρισης ανακοίνωσε σήμερα (14/1) η ΚΟΕ. Η τελική φάση των ανδρών θα φιλοξενηθεί το διήμερο 27-28 Φεβρουαρίου, στο κολυμβητήριο «Αντώνης Πεπανός» της Πάτρας, όπως είχε συμβεί και πριν τρία χρόνια.

Οι τέσσερις ομάδες που θα συμμετάσχουν θα γίνουν γνωστές στις 4/2, όταν διεξάγονται οι προημιτελικοί.

Το final-4 του κυπέλλου γυναικών επιστρέφει μετά από τέσσερα χρόνια στη Λάρισα και στο κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας. Οι ημιτελικοί Αλιμος-Βουλιαγμένη και ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός θα διεξαχθούν στις 3 Απριλίου και ο τελικός μία ημέρα αργότερα.