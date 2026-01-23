Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για την Εθνική πόλο ανδρών… Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στις 18:00 (ΕΡΤ2) θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του 27ου Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, που διεξάγεται στο Βελιγράδι, με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Η «γαλανόλευκη», η οποία είναι μοναδική ομάδα που προκρίθηκε με το απόλυτο νικών στα ημιτελικά (μετράει «6 στα 6» στις δύο φάσεις των Ομίλων), θέλει να εκμεταλλευτεί το καλό μομέντουμ και να πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Με νίκη κόντρα στην Ουγγαρία, το συγκρότημα του Βλάχου θα εξασφαλίσει για πρώτη φορά στην ιστορία του μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης, με τους διεθνείς μας πάντως να έχουν στοχεύσει μόνο την κορυφή.

Η ομάδα μας θα μπει πάνοπλη στον κρίσιμο αγώνα με τους Μαγυάρους, καθώς ο Δημήτρης Νικολαΐδης ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε.

Απέναντί της η Εθνική μας θα βρει την κυρίαρχο του θεσμού, η οποία μετράει 13 τίτλους και συνολικά 26 μετάλλια.

Η Ουγγαρία προκρίθηκε στα ημιτελικά, νικώντας δύσκολα με 15-14 στα πέναλτι την -απερχόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης- Ισπανία, στο τελευταίο και καθοριστικό παιχνίδι της Β΄ φάσης.

Πριν από αυτό, οι Μαγυάροι επικράτησαν διαδοχικά της Γαλλίας (15-7), του Μαυροβουνίου (13-10), της Μάλτας (21-6) και της Ολλανδίας (16-11), ενώ έχασαν 15-14 από τη Σερβία, σε ένα παιχνίδι όπου είχαν πολλά παράπονα από τη διαιτησία.

Στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό, που θα αρχίσει απόψε στις 21:30 (ΕΡΤ2), η οικοδέσποινα Σερβία αντιμετωπίζει την Ιταλία.

Η σύνθεση της Εθνικής Πόλο Ανδρών: Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος-Κανακάκης, Παπανασταρίου, Γκίλλας, Καλογερόπουλος, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος.

Ημιτελικοί

1ος ημιτελικός – 23/01 18:00: Ελλάδα – Ουγγαρία

2ος ημιτελικός – 23/01 21:30: Σερβία – Ιταλία

Τελικοί