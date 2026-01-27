Η Νόνα Πέρεθ αναδείχθηκε κορυφαία πολίστρια της Ευρώπης για το 2025, επικρατώντας στη… νήμα της Φωτεινής Τριχά στη σχετική ψηφοφορία της European Aquatics.

Η ανακοίνωση έγινε το βράδυ της Δευτέρας, στο πλαίσιο της τελετής έναρξης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης γυναικών στο Φουντσάλ της Πορτογαλίας.

Η 22χρονη Ισπανίδα, πρωταθλήτρια Ευρώπης με τη Σαντ Αντρέου στο Champions League της περασμένης σεζόν, συγκέντρωσε ποσοστό 32,8%, έναντι 26,4% της Τριχά, η οποία είχε ήδη κατακτήσει το αντίστοιχο βραβείο της World Aquatics, οδηγώντας την εθνική ομάδα στο χρυσό μετάλλιο τόσο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα όσο και στο World Cup.

Τρίτη στη ψηφοφορία ήταν η Ουγγαρέζα Ρίτα Κέστελι με 21,8%, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν δύο ακόμη Ελληνίδες διεθνείς: η αρχηγός της εθνικής ομάδας Ελευθερία Πλευρίτου (9,5%) και η τερματοφύλακας Ιωάννα Σταματοπούλου (9,4%).

Το βραβείο παρέδωσε στη Νόνα Πέρεθ η Βούλα Κοζομπόλη, με την ιδιότητά της ως γενική γραμματέας της Τεχνικής Επιτροπής υδατοσφαίρισης της European Aquatics.