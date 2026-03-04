Ο Απόλλων Σμύρνης ανέλαβε τη φιλοξενία του Β΄ ομίλου της προημιτελικής φάσης του Confenrece Cup στην υδατοσφαίριση ανδρών, ελπίζοντας ότι, με τη συμπαράσταση των φιλάθλων του, θα καταφέρει να εξασφαλίσει ένα από τα δύο εισιτήρια για το final-4 της νεοσύστατης διοργάνωσης.

Η «αμφίβια ταξιαρχία» θα υποδεχθεί στο Σεράφειο (20-22 Μαρτίου) την κροατική Μόρναρ Σπλιτ, την ιταλική Ντε Άκερ και την ισπανική Ματαρό, σε ένα τριήμερο πολύ αμφίρροπων αναμετρήσεων, με έπαθλο την πρόκριση στην τελική φάση (2-3 Μαΐου).

Σημειώνεται ότι ο Απόλλων Σμύρνης είχε φιλοξενήσει τον περασμένο Οκτώβριο και τον προκριματικό όμιλο του Euro Cup, χωρίς όμως να καταφέρει να προκριθεί.

Στην οκτάδα του Conference Cup ανδρών βρίσκεται και ο Πανιώνιος, ο οποίος θα αγωνιστεί στον Α΄ όμιλο, μαζί με την ιταλική Ποζίλιπο Νάπολι, την ουγγρική Χόνβεντ και την ισπανική Τενερίφε Ετσεϊδε.