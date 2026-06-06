Μία σπουδαία μεταγραφική κίνηση πραγματοποίησε η γυναικεία ομάδα πόλο του Εθνικού, ανακοινώνοντας το Σάββατο την απόκτηση της 29χρονης Κίρα Κρίστμας.
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Μία σπουδαία μεταγραφική κίνηση πραγματοποίησε η γυναικεία ομάδα πόλο του Εθνικού, ανακοινώνοντας το Σάββατο την απόκτηση της 29χρονης Κίρα Κρίστμας.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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