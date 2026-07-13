Aκόμη ένα κομμάτι στο παζλ του ρόστερ της, εν όψει της νέας σεζόν πρόσθεσε η ομάδα πόλο του Παναθηναϊκού, η οποία τη Δευτέρα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντίλαν Γούντχεντ.

Ο 27χρονος διεθνής Αμερικανός αμυντικός έχει αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα με τις ομάδες της Γλυφάδας, του Ηλυσιακού και της Βουλιαγμένης, ενώ με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

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