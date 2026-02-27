Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε για δεύτερη σερί χρονιά και τέταρτη συνολικά στον τελικό του κυπέλλου υδατοσφαίρισης ανδρών, καθώς επικράτησε 15-11 του Πανιωνίου, στον πρώτο ημιτελικό του final-4, που φιλοξενείται στο κολυμβητήριο «Κύπρος» της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, στη Βάρη.

Χαρακτηριστικό σημείο του αγώνα, ήταν η αποβολή με αντικατάσταση των βασικών φουνταριστών των δύο ομάδων: πρώτα του Κώστα Μουρίκη, στα τελευταία δευτερόλεπτα του ημιχρόνου, κι έπειτα του Νίκου Παπανικολάου (στο τρίτο οκτάλεπτο). Οι δύο παραβάσεις καταλογίστηκαν μετά από εξέταση του βίντεο, που αξιοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν στον τελικό (28/2, 17:30) τον νικητή της αναμέτρησης μεταξύ Ολυμπιακού και Απόλλωνα Σμύρνης, διεκδικώντας το πρώτο τρόπαιο της ιστορίας τους στην υδατοσφαίριση.

Με δύο γκολ του Σκουμπάκη στον παίκτη παραπάνω και ένα του Παπασηφάκη στα ίσια, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε αρχικά 3-1, αλλά ο Γούνας με δύο διαδοχικά τέρματα ισοφάρισε 3-3, στο τέλος της πρώτης περιόδου. Ο έμπειρος περιφερειακός συνέχισε να κρατάει τον Πανιώνιο μέσα στο παιχνίδι με ακόμη δύο γκολ στο δεύτερο, αλλά δύο συνεχόμενα σουτ του Παπασηφάκη έδωσαν ξανά προβάδισμα με δύο γκολ (8-6) στους «πράσινους».

Στα δέκα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ημιχρόνου, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το VAR σε αγώνα των εγχώριων διοργανώσεων, μέσω του οποίου οι διαιτητές απέβαλαν με αντικατάσταση τον Κώστα Μουρίκη, για χτύπημα στον Μπανίτσεβιτς, κι αφού ο Μαυροβούνιος είχε πρώτα υποπέσει σε αποβολή. Το… σενάριο επαναλήφθηκε αντίστροφα στην τρίτη περίοδο, με τους διαιτητές να αποβάλλουν αυτή τη φορά τον φουνταριστό του «τριφυλλιού», Νίκο Παπανικολάου, για χτύπημα με το πόδι σε αντίπαλο, κι ενώ το σκορ ήταν 10-8.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης μείωσε σε 10-9 με γκολ του Καρατζά από τα 2μ., ενάμισι λεπτό πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, όμως ο Γκιουβέτσης απάντησε άμεσα και, στο τελευταίο οκτάλεπτο, οι «πράσινοι» με τέρματα των Μπανίτσεβιτς, Παπασηφάκη και Χαλυβόπουλου ξέφυγαν 14-9 και «καθάρισαν» τον ημιτελικό.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτο τον τυπικά γηπεδούχο Πανιώνιο): 3-3, 3-5, 3-3, 2-4

Πανιώνιος (Κώστας Δήμου): Πόρτερ, Μπουζαλάς 1, Κ. Μπιτσάκος 1, Σπυθ. Καρατζάς 1, Παπάκος 1, Σουζούκι 1, Ανδρ. Μπιτσάκος 1, Τρασάι, Μουρίκης, Γούνας 4, Κούκουνας, Καπετανάκης 1, Παρτσόγλου, Παυλοστάθης, Μότσιας.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Ουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 2, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης 2, Αλβέρτης 1, Κουρούβανης 1, Νικολαϊδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 4, Κοπελιάδης 3, Μπανίτσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.