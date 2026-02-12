Την πρόκριση στους «16» του Euro Cup πανηγύρισε στο πόλο ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας 14-12 της Βουλιαγμένη στο κολυμβητήριο της Σχολής Ευελπίδων, στην αναμέτρηση για την 6η αγωνιστική του Γ΄ ομίλου.

Οι «πράσινοι» εμφανίστηκαν για τρίτο διαδοχικό ντέρμπι ανώτεροι από την αντίπαλό τους, εξασφάλισαν το εισιτήριο για τα νοκ-άουτ και θα περιμένουν τη Δευτέρα (16/2) να μάθουν την ομάδα που θα αντιμετωπίσουν στη συνέχεια.

Αυτή θα είναι μία από τις ομάδες που αποκλείστηκαν στη φάση των ομίλων του Champions League. Από την άλλη πλευρά, η ήττα σηματοδοτεί -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- τον αποκλεισμό του ΝΟΒ και την ολοκλήρωση της φετινής ευρωπαϊκής παρουσίας του.

Η πρόκριση θα έρθει αν η Βαζούτας ηττηθεί στη Βουδαπέστη από την αδύναμη Μπουντούτσνοστ, με το ενδεχόμενο να μοιάζει απίθανο.

Ο ΝΟΒ προηγήθηκε 5-3 και 6-4 στις αρχές της δεύτερης περιόδου, αλλά στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός αξιοποίησε τις αποβολές και τα πέναλτι που κέρδισε και ανέτρεψε την κατάσταση, παίρνοντας προβάδισμα 7-6. Ο Χατζής ισοφάρισε προσωρινά, αλλά ένα πέναλτι του Γκιουβέτση στην εκπνοή του ημιχρόνου έδωσε το έναυσμα για ένα «πράσινο» 4-0, που αποδείχθηκε καθοριστικό.

Η Βουλιαγμένη έμεινε χωρίς γκολ για οκτώ λεπτά, μέχρι που ο Τόττης μείωσε σε 11-8, στο φινάλε του τρίτου οκταλέπτου. Οι παίκτες του Δημήτρη Μάζη διαχειρίστηκαν σωστά το υπόλοιπο του παιχνιδιού και έφτασαν στη νίκη-πρόκριση, καθώς οι γηπεδούχοι απλά μείωσαν με δύο γκολ στο τελευταίο λεπτό.

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει λογικά δεύτερος στον Γ΄ όμιλο και επομένως θα κληρωθεί να αντιμετωπίσει στους «16», μία εκ των Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς, Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι, Οραντέα και Σαμπαντέλ, τις ομάδες δηλαδή που τερμάτισαν τρίτες στους ομίλους του Champions League.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 3-5, 1-3, 4-3

Βουλιαγμένη (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος, Τόττης 3, Αλμύρας, Τρούλος 1, Ούμποβιτς, Χατζής 3, Πατσιλινάκος, Καστρινάκης, Τε Ρίλε 2, Σπάχιτς 3, Γιαννάτος, Γιαννόπουλος, Κ. Μπέλεσης.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Ουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 2, Σκουμπάκης 2, Παπανικολάου 3, Γκιουβέτσης 4, Αλβέρτης, Κουρούβανης, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 2, Κοπελιάδης 1, Μπανίτσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης.