Τη λύση της συνεργασίας της με τον μέχρι σήμερα προπονητή της, Δημήτρη Κραβαρίτη ανακοίνωσε τη Δευτέρα η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην τρέχουσα σεζόν, υπό την τεχνική καθοδήγηση του Έλληνα τεχνικού, οι «ερυθρόλευκες» μετρούν 19 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, έχοντας κατακτήσει το Σούπερ Καπ.

Παράλληλα, έχουν ουσιαστικά εξασφαλίσει την «πρωτιά» στην κανονική περίοδο της Water Polo League με δύο νίκες σε ισάριθμα ματς επί της πρωταθλήτριας Βουλιαγμένης, καθώς και την πρόκριση στους «8» του Champions League, ενώ έχουν κλείσει… θέση και στο φάιναλ φορ του Κυπέλλου.

Ο Ολυμπιακός αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση ότι η απόφαση του… «διαζυγίου» ελήφθη κοινή συναινέσει, «στο πλαίσιο μιας συνολικής αξιολόγησης και με γνώμονα το καλύτερο δυνατό για την ομάδα ενόψει της συνέχειας».

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του με τον προπονητή της ομάδας Πόλο Γυναικών, Δημήτρη Κραβαρίτη.

Η απόφαση ελήφθη κοινή συναινέσει, μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Διοίκησης και του Δημήτρη Κραβαρίτη, σε καλό κλίμα και με αμοιβαίο σεβασμό, στο πλαίσιο μιας συνολικής αξιολόγησης και με γνώμονα το καλύτερο δυνατό για την ομάδα ενόψει της συνέχειας.

Ο Σύλλογος ευχαριστεί τον Δημήτρη Κραβαρίτη για τη συνεργασία και την προσφορά του στην ομάδα Πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού και του εύχεται καλή συνέχεια στην επαγγελματική του πορεία».