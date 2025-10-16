Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Θριαμβευτική ήταν η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στον Γ΄ όμιλο του Euro Cup υδατοσφαίρισης ανδρών.

Η άπειρη Μπουντούτσνοστ αποδείχθηκε χαμηλό εμπόδιο για το «τριφύλλι», το οποίο επιβλήθηκε 16-8 της ομάδας από το Μαυροβούνιο στο Σεράφειο και ξεκίνησε με το… δεξί την προσπάθεια πρόκρισης στους «16» της διοργάνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι στον ίδιο όμιλο είναι και η Βουλιαγμένη, που νωρίτερα νίκησε στο Λαιμό την ουγγρική Βαζούτας με 20-19 στα πέναλτι.

Το συγκρότημα του Δημήτρη Μάζη δεν είχε προβλήματα να επιβάλλει την ανωτερότητά του, καθώς προηγήθηκε 3-0 στα πρώτα τέσσερα λεπτά και δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο.

Η Μπουντούτσνοστ έμεινε σχετικά κοντά στο σκορ ως τα μέσα της τρίτης περιόδου (10-7), αλλά στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός πέτυχε έξι αναπάντητα γκολ και έδωσε μεγάλες διαστάσεις στη νίκη του.

Πρώτος σκόρερ ήταν ο Κώστας Γκιουβέτσης με πέντε τέρματα και ακολούθησαν οι Ντούσαν Μπανίτσεβιτς και Νίκος Παπασηφάκης με τρία.

Σημειώνεται ότι ο Νίκος Παπανικολάου έκανε την παρθενική του εμφάνιση για φέτος (ο διεθνής φουνταριστός δεν έπαιξε στα δύο πρώτα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος), ενώ αντίθετα απουσίασε από τους «πράσινους» ο Νίκος Κουρούβανης.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 4-1, 4-4, 4-1

Διαιτητές: Σκιάβο (Ιταλία), Μπαλανέσκου (Ρουμανία)

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Μάζης): Ουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 2, Παπανικολάου 1, Γκιουβέτσης 5, Αλβέρτης, Πορτοκάλης, Νικολαϊδης, Χατζηγούλας 1, Παπασηφάκης 3, Κοπελιάδης, Μπανίτσεβιτς 3, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης

ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ (Αλεξάνταρ Αλεξιτς): Κολέσκο, Ραζνάτοβιτς, Στρκάλι, Μπργκούλιαν 4, Μπρνόβιτς, Μπόσκοβιτς 2, Ραϊτσεβιτς, Πέτροβιτς, Στέβοβιτς 2, Ραντούλοβιτς, Ντε Σόουζα, Μιλάνοβιτς, Σάβοβιτς

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ