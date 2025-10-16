Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης
Θριαμβευτική ήταν η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στον Γ΄ όμιλο του Euro Cup υδατοσφαίρισης ανδρών.
Η άπειρη Μπουντούτσνοστ αποδείχθηκε χαμηλό εμπόδιο για το «τριφύλλι», το οποίο επιβλήθηκε 16-8 της ομάδας από το Μαυροβούνιο στο Σεράφειο και ξεκίνησε με το… δεξί την προσπάθεια πρόκρισης στους «16» της διοργάνωσης.
Υπενθυμίζεται ότι στον ίδιο όμιλο είναι και η Βουλιαγμένη, που νωρίτερα νίκησε στο Λαιμό την ουγγρική Βαζούτας με 20-19 στα πέναλτι.
Το συγκρότημα του Δημήτρη Μάζη δεν είχε προβλήματα να επιβάλλει την ανωτερότητά του, καθώς προηγήθηκε 3-0 στα πρώτα τέσσερα λεπτά και δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο.
Η Μπουντούτσνοστ έμεινε σχετικά κοντά στο σκορ ως τα μέσα της τρίτης περιόδου (10-7), αλλά στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός πέτυχε έξι αναπάντητα γκολ και έδωσε μεγάλες διαστάσεις στη νίκη του.
Πρώτος σκόρερ ήταν ο Κώστας Γκιουβέτσης με πέντε τέρματα και ακολούθησαν οι Ντούσαν Μπανίτσεβιτς και Νίκος Παπασηφάκης με τρία.
Σημειώνεται ότι ο Νίκος Παπανικολάου έκανε την παρθενική του εμφάνιση για φέτος (ο διεθνής φουνταριστός δεν έπαιξε στα δύο πρώτα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος), ενώ αντίθετα απουσίασε από τους «πράσινους» ο Νίκος Κουρούβανης.
Τα οκτάλεπτα: 4-2, 4-1, 4-4, 4-1
Διαιτητές: Σκιάβο (Ιταλία), Μπαλανέσκου (Ρουμανία)
Οι συνθέσεις:
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Μάζης): Ουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 2, Παπανικολάου 1, Γκιουβέτσης 5, Αλβέρτης, Πορτοκάλης, Νικολαϊδης, Χατζηγούλας 1, Παπασηφάκης 3, Κοπελιάδης, Μπανίτσεβιτς 3, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης
ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ (Αλεξάνταρ Αλεξιτς): Κολέσκο, Ραζνάτοβιτς, Στρκάλι, Μπργκούλιαν 4, Μπρνόβιτς, Μπόσκοβιτς 2, Ραϊτσεβιτς, Πέτροβιτς, Στέβοβιτς 2, Ραντούλοβιτς, Ντε Σόουζα, Μιλάνοβιτς, Σάβοβιτς
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ