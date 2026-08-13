Ο θρυλικός Γιώργος Πομάσκι, μίλησε στην κάμερα του ΣΕΓΑΣ για το πώς έφτασαν με τον Μίλτο Τεντόγλου στην κατάκτηση του τέταρτου χρυσού μεταλλίου σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ενώ επίσης αναφέρθηκε στον χαρακτήρα του και την κοινή τους πορεία και συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια.

Ο θρυλικός αθλητής του τριπλούν, στις δηλώσεις του, περιέγραψε μια βαθιά, ουσιαστική και απόλυτα επιτυχημένη προπονητική σχέση με τον Μίλτο Τεντόγλου, επισημαίνοντας ότι η φετινή κοινή τους πορεία και η σιγουριά για το χρυσό αποτέλεσμα «κλειδώθηκε» χάρη στη συγκέντρωση και την αφοσίωση του αθλητή, ο οποίος πέρασε ακόμα και τον αντίθετο άνεμο «σαν βέλος» χωρίς να αποσπαστεί από το πλάνο του.

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