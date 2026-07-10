Μετά τον Δημήτρη Νικολαΐδη, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και δεύτερη μεγάλη μεταγραφή, καθώς απέκτησε τον Στάθη Καλογερόπουλο. Ο 25χρονος περιφερειακός επιστρέφει στην Ελλάδα, μετά από μία σεζόν στη Μαρσέιγ με την οποία κατέκτησε το Euro Cup και το πρωτάθλημα Γαλλίας, και εντάσσεται στους «πράσινους», που έχουν βλέψεις πρωταθλητισμού για την επερχόμενη χρονιά.

Ο Καλογερόπουλος είναι «γέννημα-θρέμμα» της Βουλιαγμένης, καθώς ξεκίνησε το πόλο από το ΝΟΒ και έμεινε εκεί ως το περασμένο καλοκαίρι, έχοντας γίνει μάλιστα και αρχηγός του.

Με τους «μπέμπηδες» έφτασε αρκετές φορές ως τους τελικούς πρωταθλήματος και κυπέλλου, ενώ ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας που κατέλαβε την τέταρτη θέση του Champions League, το 2023. Στην τελευταία σεζόν του στο Λαιμό, πριν φύγει για τη Γαλλία, είχε 69 γκολ σε 27 αγώνες πρωταθλήματος.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Στάθης Καλογερόπουλος αναδείχθηκε πρωταθλητής κόσμου, τόσο στην κατηγορία εφήβων (2018) όσο και στους νέους άνδρες (2019), αλλά και πρωταθλητής Ευρώπης με την ομάδα νέων (2018). Μετά το 2021 αποτελεί μόνιμο στέλεχος της εθνικής ανδρών, με την οποία έχει κατακτήσει ένα ασημένιο και δύο χάλκινα μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, ένα χάλκινο σε Ευρωπαϊκό, ένα ασημένιο στο World Cup και ένα χάλκινο στο World League.

Σε δήλωσή του στην ιστοσελίδα του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, ο διεθνής περιφερειακός τόνισε τα εξής: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα έχω την ευκαιρία να παίξω σε μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό. Έχουμε βάλει, οι ίδιοι πρώτα από όλα, τον πήχη ψηλά για την νέα σεζόν και θέλω να βοηθήσω στην επίτευξη των στόχων της ομάδας. Θέλουμε να γράψουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του Παναθηναϊκού, ειδικά σε ένα άθλημα που δεν έχει ακόμα διακρίσεις. Πιστεύουμε στις δυνατότητες της ομάδας και ανυπομονούμε για την καινούρια σεζόν».