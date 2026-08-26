Με το άστρο της Ιφιγένειας Τελιούση να λάμπει ξεκίνησε η παρουσία της τεχνικής κολύμβησης, στους Μεσογειακούς Αγώνες, που φιλοξενούνται στον Τάραντα της Ιταλίας.

Ο απολογισμός για την ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν εντυπωσιακός, αφού κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια και «έσπασε» και ένα ρεκόρ που κρατούσε 11 χρόνια. Η Ελληνίδα κολυμβήτρια κατέκτησε δύο σε ατομικά αγωνίσματα και ένα στη σκυτάλη 4Χ100μ. επιφάνειας μικτή Ανδρών-Γυναικών.

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