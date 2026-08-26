Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών της Τεχνικής Κολύμβησης στους Μεσογειακούς Αγώνες, που διεξάγονται στον Τάραντα της Ιταλίας.

Οι εκπρόσωποι της Ελλάδας που μετείχαν στους πρωινούς προκριματικούς, την Τετάρτη (26/8), πέτυχαν εννέα προκρίσεις στους τελικούς των αγωνισμάτων τους, που είναι προγραμματισμένοι το απόγευμα της ίδιας μέρας.

Μάλιστα, η Ιφιγένεια Τελιούση εξασφάλισε την πρόκριση τόσο στα 50μ. άπνοια Γυναικών με την δεύτερη καλύτερη επίδοση (16.79) όσο και στα 200μ. επιφάνεια Γυναικών με τον τρίτο καλύτερο χρόνο (1:34.33). Στο τελευταίο αγώνισμα, η χώρα μας θα εκπροσωπηθεί και από την Άννα Φίλογλου, που πέρασε στον τελικό με την έκτη καλύτερη επίδοση (1:35.17).

Στα 100μ. επιφάνεια Ανδρών, ο Άγγελος Κορομπύλης είχε την δεύτερη καλύτερη επίδοση στους προκριματικούς (36.29) και θα δώσει το παρών στον τελικό με στόχο να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Ο Γιώργος Καλτσουκαλάς, με χρόνο 37.31, κατετάγη ένατος και είναι πρώτος αναπληρωματικός για τον τελικό.

Στα 50μ. διπλά πέδιλα Γυναικών, η Ιωάννα Τσαλούχου εξασφάλισε μια θέση στον τελικό, αφού ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στον προκριματικό με 22.98, που ήταν η τέταρτη καλύτερη επίδοση.

Στα 400μ. επιφάνεια Ανδρών, ο Ηλίας Καλφίδης πέρασε στον τελικό με τον τρίτο καλύτερο χρόνο στους προκριματικούς (3:09.65) και στα 400μ. διπλά πέδιλα Ανδρών, ο Γιώργος Κούσης με την έβδομη καλύτερη επίδοση (3:38.75).

Στα 200μ. διπλά πέδιλα Γυναικών, πήρε την πρόκριση για τον τελικό η Γιολάντα Καπέρδα, καθώς είχε την έκτη καλύτερη επίδοση στους προκριματικούς με 1:50.63.

Στα 100μ. διπλά πέδιλα Ανδρών, ο Ιωάννης Ιωακειμίδης προκρίθηκε στον τελικό με την όγδοη καλύτερη επίδοση (45.09), ενώ ο Γιώργος Κούσης με 46.56 κατατάχθηκε στην 12η θέση.

Στο πρόγραμμα των απογευματινών τελικών υπάρχει και η σκυταλοδρομία 4Χ100 Επιφάνεια Mixed, όπου η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί με τους Άγγελο Κορομπύλη, Μαρία Ηλιάκη, Γιώργο Καλτσουκαλά και Ιφιγένεια Τελιούση

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Τετάρτη (26/8)

Τελικοί

(19:05) 50μ. Άπνοια Γυναικών

(19:10) 50μ. Διπλά Πέδιλα Γυναικών

(19:22) 100μ. Επιφάνεια Ανδρών

(19:34) 100μ. Διπλά Πέδιλα Ανδρών

(19:46) 200μ. Επιφάνεια Γυναικών

(19:58) 200μ. Διπλά Πέδιλα Γυναικών

(20:12) 400μ. Επιφάνεια Ανδρών

(20:19) 400μ. Διπλά Πέδιλα Ανδρών

(20:26) 4Χ100 Επιφάνεια Mixed