Η εκτελεστική επιτροπή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση του Προέδρου Ισίδωρου Κούβελου και επιβραβεύει όσους κατέκτησαν μετάλλιο στα Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα του 2025, σε αγώνισμα των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η απόφαση ίσχυε για το 2026 αλλά πλέον αποκτά αναδρομική ισχύ και συμπεριλαμβάνει και τους αθλητές που διακρίθηκαν στις αντίστοιχες διοργανώσεις σε ολόκληρο το 2025, ώστε να έχουν μία επιπλέον οικονομική ανταμοιβή, όσοι ανέβηκαν στο βάθρο, στα Παγκόσμια και τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

«Αποφασίσαμε να επιβραβεύσουμε οικονομικά και τους αθλητές και τις αθλήτριες που ανέβηκαν στο βάθρο στις μεγάλες διοργανώσεις του 2025, όπως κάνουμε και για τους αθλητές μας το 2026, σε αγωνίσματα που είναι στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Το κάνει για πρώτη φορά η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή γιατί πιστεύουμε ότι είναι μια ανταμοιβή που τους αξίζει, στην προσπάθεια τους για το μεγάλο στόχο που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028. Στεκόμαστε δίπλα στους αθλητές και τις Ομοσπονδίες και τους επιβραβεύουμε για τη δουλειά που έχουν κάνει, με χρήματα που έχουμε εξασφαλίσει από τους χορηγούς της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής» τόνισε ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος.

Οι αθλητές

Εμμανουήλ Καραλής (στίβος)

Λευτέρης Πετρούνιας (γυμναστική)

Στέφανος Ντούσκος (κωπηλασία)

Μηλένα Κοντού (κωπηλασία)

Ζωή Φίτσιου (κωπηλασία)

Γιώργος Κουγιουμτσίδης (πάλη)

Μαρία Πρεβολαράκη (πάλη)

Στέφανος Δημόπουλος (κάνοε καγιάκ)

Ελισάβετ Τελτσίδου (τζούντο)

Εμμανουέλα Κατζουράκη (σκοποβολή)

Μπάμπης Χαλκιαδάκης (σκοποβολή)

Κάμερον Μαραμενίδης (ιστιοπλοΐα)

Παναγιώτης Μπιτάδος (τρίαθλο)