Νικηφόρα πρεμιέρα πραγματοποίησε η Μαρία Σάκκαρη στο Wuhan Open, το τελευταίο WTA 1000 της σεζόν, ξεπερνώντας το εμπόδιο της Ντόνα Βέκιτς με 2-0 σετ (6-4, 6-2) σε περίπου μιάμιση ώρα και εξασφαλίζοντας τη συνέχειά της στη διοργάνωση.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, Νο35 του κόσμου, επέστρεψε στη Γουχάν έπειτα από οκτώ χρόνια και κέρδισε την Κροάτισσα, Νο36 της κατάταξης και καλή της φίλη, που την είχε δυσκολέψει αρκετές φορές στο παρελθόν.

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