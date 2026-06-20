Ολοκληρώθηκε μετά από εντυπωσιακές μάχες και 10 τάι-μπρέικ η πρώτη μέρα του ταμπλό των γυναικών στο Ios Futures (19/6), όπου οι ελληνικές ομάδες με εξαίρεση μίας, δεν κατάφεραν να προχωρήσουν.

Μολονότι ήταν ανταγωνιστικές και στα οκτώ ματς που έδωσαν, έμειναν με τη 13η θέση της κατάταξης. Συγκεκριμένα στον α’ όμιλο οι Τσοπούλου και Καλαμαρίδου ηττήθηκαν με 2-1 (21-15, 17-21, 15-11) από τις Ισπανίδες Φλοριάν και Φερνάντεζ. Στον άλλο αγώνα το no.1 του ταμπλό, Τζιλιάτζα και Αβδάλα επικράτησαν με 2-1 (21-14, 13-21, 15-10) των Μπακ και Γκρας από την Ολλανδία.

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