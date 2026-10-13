Πραγματοποιώντας μεγάλη ανατροπή η Μαρία Σάκκαρη (Νο 35) κατάφερε να σφραγίσει το εισιτήριο στη φάση των «16» του Wuhan Open!

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, αν και βρέθηκε να χάνει από τη Μάρτα Κόστγιουκ (Νο 10), βρήκε τα ψυχικά αποθέματα για να γυρίσει το ματς και να επικρατήσει εν τέλει με 2-1 σετ (4-6, 6-2, 6-2), επιβεβαιώντας την πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται.

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