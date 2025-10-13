Πολύ σύντομη αποδείχθηκε η παρουσία της Μαρίας Σάκκαρη (Νο 55) στο τουρνουά WTA 250 της Οζάκα.

Αν και κέρδισε σχετικά άνετα το πρώτο σετ απέναντι στην Αμερικανίδα ‘Ασλιν Κρούγκερ (Νο 48 στην παγκόσμια κατάταξη), η Ελληνίδα τενίστρια δεν είχε σταθερότητα στην απόδοσή της και ηττήθηκε 6-2, 3-6, 4-6 σε 2 ώρες και 21 λεπτά, μένοντας εκτός της φάσης των «16».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο εναρκτήριο γκέιμ του τρίτου και καθοριστικού σετ, η Σάκκαρη έσωσε έξι break points και κατάφερε να κρατήσει το σερβίς της, στη συνέχεια είχε εκείνη ευκαιρία για break που έμεινε ανεκμετάλλευτη και αμέσως μετά η Κρούγκερ «έσπασε» το σερβίς της, πήρε το προβάδισμα και το κράτησε ως το τέλος.