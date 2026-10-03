Χωρίς να αντιμετωπίσει προβλήματα, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηλυσιακού με 24-5 στο Ιλίσιο κολυμβητήριο, για τη 2η αγωνιστική της Waterpolo League, και πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα.

Οι «ερυθρόλευκοι» επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους γηπεδούχους. Η διαφορά έφτασε μέχρι και τα 20 γκολ, καθώς 27 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 24-4, πριν ο Ηλυσιακός διαμορφώσει το τελικό σκορ.

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