Ο Κάρλος Αλκαράθ και ο Στέφανος Τσιτσιπάς προπονήθηκαν σήμερα (16/2) στη Ντόχα, στο «Khalifa International Complex», για περίπου μία ώρα, παίζοντας μάλιστα και ένα φιλικό.

Ο 22χρονος Ισπανός πρωταθλητής προηγούνταν με 6-3, 2-0, όταν οι δύο παίκτες αποφάσισαν να διακόψουν το παιχνίδι.

Η δυνατή βροχή δυσκόλεψε και τους δύο κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Ο Αλκαράθ, Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη και επτά φορές νικητής Grand Slam, ετοιμάζεται να επιστρέψει στους επίσημους αγώνες αύριο (17/2) στο «Doha Open» 500, αντιμετωπίζοντας τον Άρθουρ Ρίντερκνεχ — τον ίδιο αντίπαλο που νίκησε ο Τσιτσιπάς (Νο.33) την περασμένη εβδομάδα στον πρώτο γύρο του Ρότερνταμ.