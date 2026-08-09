Ακόμη δύο μετάλλια πανηγύρισε η ελληνική αποστολή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας Εφήβων-Νεανίδων που ολοκληρώθηκε στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας.

Ο Ιάσονας Μουσελίμης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ εφήβων και η Λίλα Μουρατίδου το χάλκινο στο σκιφ νεανίδων, επιτυχίες που ήρθαν να προστεθούν στο ασημένιο μετάλλιο, το οποίο κατέκτησαν το Σάββατο(8/8) οι Γιώργος Χιώτης και Απόστολος Σταύρος Αλεξίου στη δίκωπο.

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