Την ελληνική παράδοση στη σφυροβολία επιβεβαίωσε στους τελικούς του NCAA –εκεί όπου πραγματοποίησε Παγκόσμιο ρεκόρ στα 110μ. με εμπόδια ο Τζα’ Κόμπι Θαρπ– τα ξημερώματα της Πέμπτη (11/6) στο Γιουτζίν του Όρεγκον, ο Άγγελος Μαντζουράνης.

Ο 22χρονος φοιτητής του κολεγίου της Μινεσότα πήρε τα… σκήπτρα από τον μέχρι σήμερα πρωταθλητή, Κώστα Ζάλτο με απίστευτη βολή στον τελικό στα 75.78. Ο Μαντζουράνης πλέον έχει στην κατοχή του το πλήρες… σετ μεταλλίων, καθώς ήταν 3ος το 2024 και 2ος πέρυσι και φέτος ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

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