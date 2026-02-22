Ο Στέφανος Σακελλαρίδης κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο Challenger στο απλό, επικρατώντας του Βρετανού Όλιβερ Κρόφορντ με 2-1 σετ, στον τελικό του Delhi Open στην Ινδία.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Ο Στέφανος Σακελλαρίδης κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο Challenger στο απλό, επικρατώντας του Βρετανού Όλιβερ Κρόφορντ με 2-1 σετ, στον τελικό του Delhi Open στην Ινδία.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.