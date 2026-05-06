Η Σοφία Καλισκάμη πέτυχε μια σπουδαία διάκριση στο European School Chess Championship 2026, που διεξήχθη στο Τρογκίρ της Κροατίας, από 27 Απριλίου έως 5 Μαΐου, κατακτώντας την πρώτη θέση στην κατηγορία U7 και μαζί τον τίτλο της Απόλυτης Πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Αγωνιζόμενη σε μεικτό όμιλο με αγόρια και κορίτσια, κυριάρχησε εντυπωσιακά με 8,5 βαθμούς σε 9 αγώνες, τερματίζοντας πρώτη και αήττητη στη γενική κατάταξη, δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα και σταθερότητα που ξεπερνούν την ηλικία της.

Η επιτυχία αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για την ίδια και ταυτόχρονα ένα αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον του ελληνικού σχολικού σκακιού.

Συγχαρητήρια έδωσαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη του ΔΣ της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας.