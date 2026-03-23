Την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη του πίνακα μεταλλίων, ανάμεσα σε 32 χώρες με 2.000 συμμετοχές αθλητών και αθλητριών, κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Ζίου Ζίτσου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο διεξήχθη 14-21 Μαρτίου 2026 στο Ηράκλειο, με πολύ μεγάλη επιτυχία!

Η Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Ζίου Ζίτσου (ΕΦΕΟΖΖ) αναφέρει στην ανακοίνωσή της:

«Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες της Εθνικής Ομάδας, στους προπονητές τους, καθώς και στη Διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ζίου Ζίτσου ΕΦΕΟΖΖ HJJF, για την σπουδαία δεκαήμερη διοργάνωση που πρόσφερε στο ευρωπαϊκό Ζίου Ζίτσου, με τη στήριξη και την εμπιστοσύνη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας JJEU».

Μια μοναδική διεθνής διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο για την χώρα μας.