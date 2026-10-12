Στην 3η Σύνοδο Κορυφής των Χωρών της Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης συμμετέχουν 26 κράτη

Στη Σαντορίνη πραγματοποιείται την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 η 3η Σύνοδος Κορυφής Αντιντόπινγκ των Χωρών της Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης με τη συμμετοχή 26 κρατών. Την έναρξη των εργασιών της Συνόδου, παρουσία του διοικητή του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ, Δρ. Γρηγόρη Λέων, θα κηρύξει ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον WADA, Γιάννης Βρούτσης, Χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), Βίτολντ Μπάνκα.

Στη Σύνοδο συμμετέχουν εκπρόσωποι από τις εξής χώρες: Αλβανία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Γεωργία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Κόσοβο, Λετονία, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Πολωνία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία, Κύπρος, Αρμενία, Μολδαβία, Βόρεια Μακεδονία.

Η Σύνοδος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς συναντήσεις στον τομέα της καταπολέμησης του ντόπινγκ, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στις διεθνείς εξελίξεις για την προάσπιση του καθαρού αθλητισμού. Στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθούν τέσσερις κρίσιμοι πυλώνες που διαμορφώνουν το μέλλον της παγκόσμιας αντιντόπινγκ πολιτικής:

– η εφαρμογή του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ, με έμφαση στις προκλήσεις και στις βέλτιστες πρακτικές εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών,

– οι δυνατότητες χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η αξιοποίησή τους για την ενίσχυση των εθνικών προγραμμάτων αντιντόπινγκ,

– η τεχνολογική καινοτομία και οι εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ανάλυση δεδομένων, στην πρόληψη και στον εντοπισμό ύποπτων μοτίβων,

– καθώς και τα ιδιαίτερα σύνθετα ζητήματα που αφορούν τις Εξαιρέσεις Θεραπευτικής Χρήσης και τη Διαχείριση Αποτελεσμάτων.