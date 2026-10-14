Στην Άρτα χτυπάει η καρδιά του βαλκανικού τζούντο. Το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου το κλειστό γυμναστήριο T9 των Κωστακιών θα φιλοξενήσει το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Τζούντο U16 (Παίδων – Κορασίδων), όπου θα παρουσιαστούν οι καλύτεροι νέοι αθλητές και αθλήτριες των Βαλκανίων, προσφέροντας πλούσιο θέαμα και δυνατές συγκινήσεις.

Η ελληνική εθνική ομάδα θα δώσει δυναμικό «παρών» με πλήρη σύνθεση και 59 αθλητές και αθλήτριες γεννημένους τις χρονιές 2011 και 2012. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να διεκδικήσει μετάλλια και σημαντικές διακρίσεις μπροστά στο ελληνικό κοινό, το οποίο θα έχει την ευκαιρία να στηρίξει και να χειροκροτήσει τις προσπάθειες των τζουντόκα, που αποτελούν το μέλλον του αθλήματος.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο_Hellenic Judo Federation είναι έτοιμη να ανταποκριθεί τόσο σε οργανωτικό όσο και αγωνιστικό επίπεδο δείχνοντας στην πράξη τη διαρκή άνοδο του αθλήματος στην χώρα μας.

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου θα διεξαχθούν οι κατηγορίες -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg στα αγόρια και οι κατηγορίες -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg στα κορίτσια.

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα διεξαχθούν οι κατηγορίες -73kg, -81kg, -90kg, +90kg στα αγόρια και οι κατηγορίες -57kg, -63kg, -70kg, +70kg στα κορίτσια.

Η ελληνική αποστολή

ΚΟΡΙΤΣΙΑ: Αικατερίνη Ιππολύτη Πετρίδου (-40 kg), Αναστασία Ελπίδα Φιλιππίδου (-44 kg), Ιώ Ειρήνη Παπαθεοδώρου (-44 kg), Μελίνα Φραγκάκη (-44 kg), Ευγενία Κομπορόζου (-48 kg), Αναστασία Τσώλη (-48 kg), Φωτεινή Κυρτσάκα (-48 kg), Αθανασία Μαντώ (-48 kg), Μαρία Ανδρονίκη Καραμπίνα (-52 kg), Ιωάννα Λουρεντζάτου (-52 kg), Ιωάννα Παπαζέτη (-52 kg), Ζαφειρία Μητροπούλου (-52 kg), Πηνελόπη Χαρίτου (-57 kg), Αθηνά Μασουρίδη (-57 kg), Ελπίδα Ουσταμπασίδου (-57 kg), Χειμώνα Ιωάννα Δαμοράκη (-57 kg), Αριάνα Ιωάννα Κουρσάρη (-63 kg), Σπυριδούλα Όλγα Παπαχριστοδούλου (-63 kg), Σοφία Μονοχολιά (-63 kg), Μυρσίνη Μαρία Περιβολάρη (-63 kg), Άννα Μαρία Κωτίδου (-70 kg), Ιωάννα Χατζή (-70 kg), Πηνελόπη Μαρία Λεβαδίτη (-70 kg), Σταυρούλα Αναστασία Μυρωνίδου (-70 kg), Μαρία Φωτιάδου (+70 kg), Ελένη Μαυρίδου (+70 kg), Ναυσικά Μαυρομάτη (+70 kg)

ΑΓΟΡΙΑ: Γεώργιος Φραγκόπουλος (-46 kg), Στέφανος Παντελής Ζέρβας (-46 kg), Χρίστος Παναγιώτης Κατσέλης (-46 kg), Δημήτριος Τσουρέλης (-46 kg), Παναγιώτης Τοσουνίδης (-50 kg), Βασίλειος Σπυρόπουλος (-50 kg), Βαλεντίνος Σειρανίδης (-50 kg), Ευθύμιος Μαυροφυλλίδης (-50 kg), Στέφανος Φραγκούλης (-55 kg), Δημήτριος Βίκτωρ Νικολαΐδης (-55 kg), Νικόλαος Γιώτης (-55 kg), Κωνσταντίνος Σιγανίδης (-55 kg), Αλέξανδρος Κεσίδης (-60 kg), Χαράλαμπος Σαχλάς (-60 kg), Νικόλαος Μάρκου (-60 kg), Ανάργυρος Χριστοφίδης (-60 kg), Ευστάθιος Ζεϊμπέκης (-66 kg), Μιχαήλ Μωραΐτης Μπαϊρακτάρης (-66 kg), Γεώργιος Γκάβος (-66 kg), Εμμανουήλ Τζωρτζακάκης (-66 kg), Λεωνίδας Χαριτίδης (-73 kg), Γεώργιος Μελκίδης (-73 kg), Νικόλας Πείδης (-73 kg), Γεώργιος Κοτσελίδης (-73 kg), Μιχάλης Αρζουμανίδης (-80 kg), Βασίλειος Τόλιου (-80 kg), Αθανάσιος Κοντούλης (-80 kg), Κωνσταντίνος Χρήστος Μυλωνάς (-90 kg), Κωνσταντίνος Μαγκακέλοφ (-90 kg), Κωνσταντίνος Νάτσης (-90 kg), Ιωάννης Νικόλαος Κόλλιας (+90kg), Φίλιππος Μιχόπουλος (+90kg).

Συνοδοί προπονητές είναι οι Χαρίλαος Ζαράγκας, Παναγιώτης Μαρκάκης, Γρηγόριος Βοτίκας, Χρήστος Σαλαμανίκας, Πέτρος Ζαχόπουλος, Βαρβάρα Ακριτίδου, Χριστόφορος Σιδηρόπουλος, Ιουλιέττα Μπουκουβάλα, Γεώργιος Μπάρας, Ιωάννης Τσαπάρας, Ιωάννης Παπαχριστίδης, Ντούρου Γκόγκουα, Ολεξάντρ Κομισάροβ, Απόστολος Χαλατσάς, Δημήτριος Καμπάς, Γεώργιος Αντωνίου, Κυριακή Λυμπέρη, Σάββας Λεβεντικίδης, Δαβίδ Τσοκούρης, Διονύσιος Στολτίδης, Θωμάς Παυλής, Βλαδίμηρος Παπαδόπουλος, Άγγελος Στυλιανού, Γεώργιος Αϊντινίδης, Ελένη Καρτσωνάκη, Έλλη Πρεμέτη. Λιγότερα