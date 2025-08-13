Η Εθνική ανδρών ήταν σε ακόμη ένα ματς καταιγιστική. Η «γαλανόλευκη» νίκησε εύκολα την Τετάρτη με 3-0 σετ τη Βόρεια Μακεδονία στο κλειστό του Ρέντη, κάνοντας το 4Χ4 στον 6ο προκριματικό όμιλο και προκρίθηκε αήττητη στο τέταρτο σερί Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Μπροστά σε 1.000 φιλάθλους που έδωσαν το «παρών» στο «Μελίνα Μερκούρη» το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έκανε επίδειξη δύναμης και ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο ένα μεγάλο καλοκαίρι που είχε παρουσία στο final-4 του Golden European League και δύο νίκες με 3-0 στα προκριματικά του Ευρωβόλεϊ.

Στο πρώτο σετ μετά το αρχικό 2-0 της Εθνικής μας, οι Σκοπιανοί προηγήθηκαν με 2-5. Με το σκορ στο 6-9. τρεις συνεχόμενες πόντοι από τον Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο έφεραν την ισοφάριση σε 9-9, για να περάσει ξανά μπροστά, με άσσο του Μάρκου Γαλιώτου (12-11). Δύο επιθέσεις του Δημήτρη Μούχλια έκαναν το 17-13 και η διαφορά ανέβηκε στο +6 με μονό μπλοκ του Θοδωρή Βουλκίδη (20-14). Με τον δεύτερό του άσσο ο Μάρκος Γαλιώτος διαμόρφωσε το 25-18 για το 1-0 σετ.

Στο δεύτερο σετ με άσσο του Λάμπρου Πιτακούδη το σκορ έγινε 10-6 για να ακολουθήσει νέος πόντος από τα εννέα μέτρα από τον Δημήτρη Μούχλια για το 12-7. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 13-10 αλλά ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος συνέχισε να πυροβολεί από παντού και με τέσσερις συνεχόμενους πόντους το σκορ έγινε 17-11. Στο φινάλε με δύο σερί άσσος του Δημήτρη Μούχλια έγινε το 25-15 για το 2-0 σετ.

Στο τρίτο σετ οι Βορειομακεδόνες ξεκίνησαν πιο δυνατά και ξέφυγαν με +5 (5-10). Σταδιακά η Εθνική μείωνε τη διαφορά και με πρωταγωνιστές τους Ράπτη, Ανδρεόπουλο έφερε το σετ στα ίσια και με κόντρα επίθεση του τελευταίου πέρασε μπροστά με 17-16.

Στο φινάλε του σετ οι φιλοξενούμενοι είχαν δύο ευκαιρίες για να μειώσουν σε 2-1 (23-24, 24-25), αλλά η Ελλάδα είχε τις λύσεις και στο τέλος δύο συνεχόμενοι πόντοι του Λάμπρου Πιτακούδη (μπλοκ και πλασέ) έφεραν το τελικό 27-25.

Τα σετ: 25-18, 25-15, 27-25 σε 91’

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 8 άσσους, 46 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων και της Βόρειας Μακεδονίας προήλθαν από 2 άσσους, 25 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων.

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 5 (2/4 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Μούχλιας Δ. 16 (13/23 επ., 3 άσσοι), Βουλκίδης 5 (4/6 επ., 1 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 17 (14/30 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Γαλιώτος 4 (2/3 επ., 2 άσσοι), Ράπτης 14 (11/21 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 42% υπ. – 25% άριστες) / Χανδρινός Α. (λ, 58% υπ. – 32% άριστες), Τζιάβρας (λ), Κασαμπαλής, Βαϊόπουλος, Νανόπουλος.

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Γιόσκο Μιλενκόσκι): Γκεοργκίεφ Γ., Γκεοργκίεφ Ν. 13 (11/25 επ., 2 άσσοι), Μίλεφ 2 (2/8 επ., 46% υπ. – 23% άριστες), Λάφτοφ 6 (4/19 επ., 2 μπλοκ, 17% υπ. – 6% άριστες), Μαντζούνκοφ 6 (4/7 επ., 2 μπλοκ), Σαβόφσκι 7 (3/5 επ., 4 μπλοκ) / Ρίτσλιεφ (λ, 14% υπ. – 0% άριστες), Ίλιεφ 1 (1/3 επ., 36% υπ. – 18% άριστες), Κοστίκι.