Την πρώτη νίκη τους στο φετινό πρωτάθλημα της Waterpolo League ανδρών πανηγύρισαν τα Χανιά, που επικράτησαν 16-15 του Υδραϊκού στο Ηράκλειο, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 7-4, λίγο πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο, αλλά στη συνέχεια η κρητική ομάδα ανέτρεψε την κατάσταση και, με πρωταγωνιστή τον Σαμουίλ Ιβάνοφ που σκόραρε πέντε φορές, πέρασε μπροστά 11-10 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

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