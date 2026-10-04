Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Ο ΓΑΣ Καματερού πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Α1 χάντμπολ των γυναικών. Η ομάδα της Αθήνας επικράτησε με σκορ 25-17 του ΑΕΣΧ Πυλαίας, που γνώρισε την ήττα για δεύτερη φορά φέτος.

Η 2η αγωνιστική

Τρίτη 29/9

ΑΕΚ-Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 40-18

Τετάρτη 30/9

ΠΑΟΚ-ΑΟ Προσοτσάνης 42-13

Σάββατο 3/10

ΑΕΠ Πανόραμα-Νέα Ιωνία 16-36

Κυριακή 4/10

ΓΑΣ Καματερού-ΑΕΣΧ Πυλαίας 25-17

Τετάρτη 7/10

«Στ. Καραλής» 16:30 Αθηναϊκός-Αναγέννηση Άρτας (Σκλαβενίτης-Τόλιος)

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

ΠΑΟΚ 4

ΑΕΚ 4

Νέα Ιωνία 4

ΑΕΠ Πανόραμα 2

ΑΟ Προσοτσάνης 2

ΓΑΣ Καματερού 2

ΑΕΣΧ Πυλαίας 0

Αθηναϊκός 0 -1αγ.

Αναγέννηση Άρτας 0 -1αγ.

Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 0

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #γυναικών #Καματερό #Πυλαία #χάντμπολ