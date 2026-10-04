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Ο ΓΑΣ Καματερού πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Α1 χάντμπολ των γυναικών. Η ομάδα της Αθήνας επικράτησε με σκορ 25-17 του ΑΕΣΧ Πυλαίας, που γνώρισε την ήττα για δεύτερη φορά φέτος.
Η 2η αγωνιστική
Τρίτη 29/9
ΑΕΚ-Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 40-18
Τετάρτη 30/9
ΠΑΟΚ-ΑΟ Προσοτσάνης 42-13
Σάββατο 3/10
ΑΕΠ Πανόραμα-Νέα Ιωνία 16-36
Κυριακή 4/10
ΓΑΣ Καματερού-ΑΕΣΧ Πυλαίας 25-17
Τετάρτη 7/10
«Στ. Καραλής» 16:30 Αθηναϊκός-Αναγέννηση Άρτας (Σκλαβενίτης-Τόλιος)
Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
ΠΑΟΚ 4
ΑΕΚ 4
Νέα Ιωνία 4
ΑΕΠ Πανόραμα 2
ΑΟ Προσοτσάνης 2
ΓΑΣ Καματερού 2
ΑΕΣΧ Πυλαίας 0
Αθηναϊκός 0 -1αγ.
Αναγέννηση Άρτας 0 -1αγ.
Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 0