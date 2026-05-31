Μετά από ένα σίριαλ με πολλά… επεισόδια, ολοκληρώθηκε στο Σεράφειο ο πρώτος αγώνας της σειράς των μικρών τελικών της Waterpolo League ανδρών.

Ο Απόλλων Σμύρνης επικράτησε 14-7 της Βουλιαγμένης και πέτυχε τη μία από τις δύο νίκες που χρειάζεται, προκειμένου να κατακτήσει την τρίτη θέση, με τις δύο ομάδες να ανανεώνουν το ραντεβού τους για την Τρίτη (2/6, 19:00) στο Λαιμό.

Το ματς είχε διεξαχθεί αρχικά την περασμένη Τετάρτη (27/4) κι είχε ολοκληρωθεί με νίκη 14-13 της «αμφίβιας ταξιαρχίας». Ο ΝΟΒ κατέθεσε ένσταση, η οποία έγινε δεκτή από την ΚΕΔ, η οποία αποφάσισε να επαναληφθεί το παιχνίδι από τα 17 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της δεύτερης περιόδου, εξαιτίας λάθους της γραμματείας, που είχε δώσει σήμα σε παίκτη του Απόλλωνα να επανέλθει πρόωρα στον αγωνιστικό χώρο, πριν συμπληρωθούν τα 18 δευτερόλεπτα της αποβολής.

Οι «κυανόλευκοι» αποφάσισαν αρχικά να προσφύγουν στο ΑΣΕΑΔ, κάτι που υποχρέωνε την ΚΟΕ να βάλει την σειρά στον… πάγο, τελικά όμως ο Απόλλωνας παραιτήθηκε του σχετικού δικαιώματος και το ματς ορίστηκε να συνεχιστεί σήμερα.

Τελικά, η «αμφίβια ταξιαρχία» πήρε τη νίκη και μάλιστα πιο εύκολα σε σχέση με το -ως μη γενόμενο- παιχνίδι της Τετάρτης. Η αναμέτρηση ξεκίνησε με το σκορ στο 6-4, αλλά οι γηπεδούχοι με τρία γρήγορα γκολ στο ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου ξέφυγαν 9-4 και δεν απειλήθηκαν στη συνέχεια.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 2-1, 4-2, 5-1

Τα γκολ:

Απόλλων Σμύρνης: Μπογκντάνοβιτς 5, Ντάουμπε 3, Γαρδίκας 3, Ρομπόπουλος 2, Καπότσης

Βουλιαγμένη: Πατσιλινάκος 3, Χατζής 2, Τόττης, Καστρινάκης