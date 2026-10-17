Σημαντικό πλεονέκτημα ενόψει της ρεβάνς στην Πολωνία απέκτησε ο Ολυμπιακός, καθώς επικράτησε με 30-24 της Νέτλαντ Κάλις στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης, στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τον 2ο γύρο του EHF European Cup.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν στα αποδυτήρια με μικρό προβάδισμα (15-14), αλλά ανέβασαν την απόδοσή τους στο δεύτερο ημίχρονο, διευρύνοντας σταδιακά τη διαφορά και φτάνοντας στο τελικό +6.

Ο Παναγιώτου ηγήθηκε επιθετικά με επτά τέρματα, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Εντάουι, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση κάτω από τα δοκάρια.

Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι θα ταξιδέψει στην Πολωνία για τη ρεβάνς του Σαββάτου (24/10, 19:00), με στόχο να διαφυλάξει το προβάδισμά της και να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τους «32» της διοργάνωσης.

Τα πεντάλεπτα: 2-3, 6-7, 10-8, 12-11, 14-13, 15-14 (ημχ.), 18-14, 21-16, 23-19, 25-20, 26-22, 30-24.

Ολυμπιακός (Τριλίνι): Σκαραμέλι, Παναγιώτου 7, Παπαβασίλης, Βίντα 2, Τζίμπουλας 5, Παπάζογλου 1, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 4, Κανδύλας, Τάρεκ, Νίκολιτς 1, Πασσιάς, Παγιάτης 4, Σμιτ 5, Σαλάχ, Εντάουι 1.

Νέτλαντ Κάλις (Ράφαλ): Στάρτσεβιτς, Μόριν 1, Σρότσικ 3, Στσετσίνα, Κουχάρζικ 4, Βισομίρσκι 1, Νόντζακ, Βρούμπελ, Κολοντζέιτσικ 2, Μόλσκι 1, Πολίστσουκ 4, Μπέκις, Χάμπιορ 3, Τσασκόφσκι 5, Φεντέτσακ.

Διαιτητές: Μπραγκάνσα- Ξαβιέ (Πορτογαλία), Μούττας (Κύπρος), Δίλεπτα: 3-3, Πέναλτι: 0/2-/2-3.