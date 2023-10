Βαριά ήττα από την Αρίνα Σαμπαλένκα γνώρισε η Μαρία Σάκκαρη με 2-0 σετ στον πρώτο της αγώνα στο WTA Finals του Κανκούν.

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο ισοπέδωσε την 28χρονη Ελληνίδα (Νο.9) με 6-0, 6-1 σε μόλις 74 λεπτά και έβαλε βάσεις πρόκρισης στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η Σάκκαρη, από την άλλη, δεν έχει τελειώσει ακόμα, όμως καίγεται για νίκη στο ματς της δεύτερης αγωνιστικής (ξημερώματα Τετάρτης) κόντρα στην άλλη ηττημένη του Bacalar Group, την Έλενα Ριμπάκινα.

Κέρδισε, απόψε μόνο ένα γκέιμ και αυτό ενδέχεται να έχει σημασία σε περίπτωση ισοβαθμίας, καθώς στα ημιτελικά περνούν δύο πρώτες παίκτριες των δύο γκρουπ.

Ήταν μια από τις χειρότερες βραδιές στην καριέρα της Σάκκαρη, που μπήκε με φιλοδοξίες στη διοργάνωση αλλά απόψε δεν της βγήκε τίποτα… Δεν σέρβιρε καλά, δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο να ελέγξει τη… γνωστή επιθετικότητα της Σαμπαλένκα, ενώ δεν είχε plan b όταν φάνηκε ότι το αρχικό πλάνο της δεν λειτουργούσε…

Η 25χρονη Λευκορωσίδα μπήκε δυνατά στον αγώνα και προηγήθηκε με 2-0, όμως η Σάκκαρη θα μπορούσε να ξαναμπεί στη διεκδίκηση του σετ, καθώς είχε τέσσερις ευκαιρίες για μπρέικ στο επόμενο γκέιμ. Δεν μπόρεσε, ωστόσο, να «σπάσει» την αντίπαλό της, που συνέχισε να… βομβαρδίζει και δεν δυσκολεύτηκε να κλείσει το σετ χωρίς να χάσει γκέιμ.

Η Σαμπαλένκα δεν έδειξε… έλεος ούτε στο δεύτερο σετ και πήρε γρήγορα το προβάδισμα με 2-0. Η Σάκκαρη είχε ένα ακόμα μπρέικ πόιντ στο επόμενο γκέιμ, αλλά δεν κατάφερε να το εκμεταλλευτεί και να «ζωντανέψει».

Όταν, μάλιστα, δεν της βγήκε ένα drop shot μετά το χαμένο μπρέικ πόιντ, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της… Σίγουρα την επηρέασε το γεγονός ότι ήταν παρούσα στο γήπεδο και η οικογένειά της.

Μεγαλύτερο ξέσπασμα έγινε όταν κάθισε στην καρέκλα της μετά το 5-0, αλλά μπόρεσε στη συνέχεια να πάρει το πρώτο της γκέιμ στον αγώνα (αφού πρώτα έσωσε τρία ματς πόιντ) μέσα σε αποθέωση από το μεξικανικό κοινό. Η Σαμπαλένκα, βέβαια, πήρε τις μπάλες στα χέρια της αμέσως μετά και δεν δυσκολεύτηκε να σφραγίσει τη νίκη και να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση, αλλά και για την παραμονή της στο Νο.1.

Έχει πλέον επτά νίκες σε δέκα αγώνες με τη Σάκκαρη και έχει κερδίσει και τις τρεις φετινές αναμετρήσεις τους. Αξίζει να σημειωθεί την είχε νικήσει στα δύο προηγούμενα WTA Finals.

Η Λευκορωσίδα θα παίξει στη δεύτερη αγωνιστική με την Τζέσικα Πεγκούλα, που λύγισε με 7-5, 6-2 τη Ριμπάκινα και πέτυχε την πρώτη νίκη της στη διοργάνωση.

Η Σάκκαρη, από την πλευρά της, θα πρέπει να κάνει ανασύνταξη δυνάμεων και να τα δώσει όλα κόντρα στην περσινή νικήτρια του Wimbledon.

«Απλά δεν ήταν μια καλή μέρα», είπε μετά τη λήξη του αγώνα. «Δεν έχω πολλά να πω, ελπίζω μόνο να έχω καλύτερη απόδοση στο επόμενο παιχνίδι μου».

Απόψε μπαίνει στη μάχη το Chetumal Group με τα ματς Σβιόντεκ-Βοντρούσοβα (00.00) και Γκοφ-Ζαμπέρ (02.00).

Bacalar Group

Σαμπαλένκα 1-0, 2-0

Πεγκούλα 1-0, 2-0

Ριμπάκινα 0-1, 0-2

Σάκκαρη 0-1, 0-2

The World No. 1 has come to play 🎾@SabalenkaA defeats Sakkari to secure her opening match in the Bacalar Group.#WTAFinals pic.twitter.com/Mspvh9mbdq

— wta (@WTA) October 30, 2023