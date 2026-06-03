Σε μία ακόμα πολύ σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώρησε ο AO Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου που ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιόζεφ Πόλακ εν όψει της έναρξης της νέας σεζόν της Volley League 2026-27.

Ο ύψους 2,02μ. μπλοκέρ είναι διεθνής με την Τσεχία με την οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο CEV Volleyball European Golden League 2022 και την τρίτη θέση στην ίδια διοργάνωση το 2024. Ενώ σε συλλογικό επίπεδο έχει περάσει από το πρωτάθλημα Τσεχίας, Γαλλίας, Βελγίου και πέρσι αγωνιζόταν στην Ρουμανία με την φανέλα της Στεάουα Βουκουρεστίου.

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