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Εξαιρετικές επιδόσεις και πολλά ρεκόρ είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλοι όσοι βρέθηκαν στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ κατά τη δεύτερη μέρα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος κατηγοριών (17-20/7).
Τα… φώτα έπεσαν πάνω στον Βαγγέλη Ντούμα που έκανε την τελευταία του εμφάνιση ως έφηβος λίγο πριν από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού που είναι η μεγάλη διοργάνωση της σεζόν, ενώ δύο ρεκόρ ήταν αυτά που ξεχώρισαν.
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