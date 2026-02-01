Παρά την ήττα του στον τελικό της Μελβούρνης ο Νόβακ Τζόκοβιτς έδωσε ρεσιτάλ κατά την απονομή του τροπαίου της 2ης θέσης αποδίδοντας τιμές κάνοντας πειράγματα στον μεγάλο νικητή Κάρλος Αλκαράθ, ενώ υποκλίθηκε στον συμπατριώτη του Ισπανού και επίσης θρυλικό τενίστα Ράφα Ναδάλ, που ήταν στην εξέδρα και παρακολούθησε το μεγάλο παιχνίδι…

Ο Σέρβος γνώρισε την αποθέωση από το κοινό της Rod Laver Arena, που φώναζε ρυθμικά το όνομά του πριν καν αρχίσει να μιλάει, ενώ οι στιγμές που ξεχώρισαν ήταν η ειδική αναφορά του στον Ράφαελ Ναδάλ, ο οποίος βρισκόταν στην εξέδρα.

«Θέλω να αναφερθώ στον θρυλικό Ράφα που είναι εδώ. Είναι περίεργο να σε βλέπω στις εξέδρες και όχι στο court. Μεγάλη μου τιμή που μοιράστηκα το γήπεδο μαζί σου όλα αυτά τα χρόνια και που σε έχω σήμερα εδώ. Είναι η πρώτη φορά που με βλέπεις να παίζω και είναι ένα περίεργο συναίσθημα. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζόκοβιτς προκαλώντας θερμό χειροκρότημα και συγκινώντας τον Ράφα που τον χειροκροτούσε χαμογελαστός.

