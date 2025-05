Μετά από μία αρκετά καλή εμφάνιση, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του Τόμας Μαρτίν Ετσεβέρι 7-5, 6-3, 6-4 σε 2 ώρες και 34 λεπτά και προκρίθηκε στον 2ο γύρο του Ρολάν Γκαρός, ξεκινώντας με το… δεξί την προσπάθειά του να επανέλθει μεταξύ των κορυφαίων του παγκόσμιου τένις. Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν ανώτερος του 25χρονου Αργεντινού (Νο 53 στον κόσμο) και πέρασε χωρίς μεγάλα προβλήματα στην επόμενη φάση, όπου τον περιμένει το -θεωρητικά- «χαμηλό» εμπόδιο του Ιταλού Ματέο Τζιγκάντε, πριν αρχίσουν τα… δύσκολα.

As girlfriend Badosa gets closer to a big win on Chatrier, 2021 runner up Stefanos Tsitsipas (now ranked #20 in the world!) gets himself a great one on court 6.

7-5, 6-3, 6-4 over former quarterfinalist Tomas Etcheverry to reach the 2nd round at #RolandGarros. pic.twitter.com/Siqqf3s4qp

