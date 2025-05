Τον αποκλεισμό στον 1ο γύρο του Ρολάν Γκαρός γνώρισε για τρίτη διαδοχική χρονιά η Μαρία Σάκκαρη, που παραμένει πολύ μακριά από τον καλό εαυτό της. Απέναντι στη Γαλλίδα Ελσα Ζακεμό, μόλις Νο 138 στην παγκόσμια κατάταξη, η Ελληνίδα τενίστρια έκανε 46 αβίαστα λάθη σε δύο σετ και ηττήθηκε 6-3, 7-6 (7/4), μένοντας από πολύ νωρίς εκτός στο παρισινό γκραν σλαμ.

Wow.

Elsa Jacquemot gives France their second women’s singles win of the week at #RolandGarros after beating former top 3 Maria Sakkari 6-3, 7-6(4).

Sakkari served twice for the second set and had two SPs. Double faulted on MP. pic.twitter.com/9cLDoJQV53

— José Morgado (@josemorgado) May 27, 2025