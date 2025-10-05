Ο Παναγιώτης Πετρουλάκης σημείωσε ρεκόρ αγώνων καθώς τερμάτισε σε 29:32 τα 10 χλμ. και έγινε ο ταχύτερος αθλητής της διοργάνωσης. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Νέστορας Κολιός με 31:46 και την τριάδα έκλεισε ο Φίλιππος Σιώμος Γκίζας με 33:39.

«Ήρθα με σκοπό να κάνω μια γρήγορη κούρσα αλλά όχι να πάει στο κόκκινο. Μετά το 5άρι ένιωθα πολύ καλά και είπα να το πιέσω λίγο και βγήκε μια καταπληκτική επίδοση και ένα μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Τώρα βάζω υψηλότερους στόχους για τη συνέχεια. Θέλω να είμαι σταθερός σε αυτούς τους χρόνους και γιατί όχι να τους βελτιώσω», τόνισε ο Παναγιώτης Πετρουλάκης μετά από τη νίκη του.

Στα 10 χλμ. αγωνίστηκε και ο πρωταθλητής του βάδην Ανδρέας Παπαστεργίου που διένυσε την απόσταση βαδίζοντας σε 46:50.

Στις γυναίκες την πρώτη θέση πήρε η Αντριάνα Μποντιώτη. Η 20χρονη πρωταθλήτρια διένυσε την απόσταση σε 36:12 βελτιώνοντας το ρεκόρ διαδρομής. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Ευδοκία Κασλέβα με 39:54 και την τριάδα έκλεισε η Ελένη Κοζανίτη με 40:03.

«Ήταν πολύ ωραία διοργάνωση με όμορφη διαδρομή δίπλα στο ποτάμι. Ήταν η πρώτη μου συμμετοχή σε Run Greece και ήταν πολύ όμορφη εμπειρία. Για εμένα ήταν ο πρώτος αγώνας δρόμου και ήταν μια καλή αρχή», δήλωσε η Μποντιώτη.

Γρήγορες κούρσες έγιναν και στα 5 χλμ. τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών. Στους άνδρες ο Αντρέας Γεωργίου πήρε τη νίκη με 15:03 και τον ακολούθησε ο Γιώργος Τασιούλας με 15:11 και τρίτος ήταν ο Αλέξανδρος Παπαγιάννης με 15:18.

«Ήταν πολύ ωραίος αγώνας. Είναι αρχή ακόμη βέβαια για τη σεζόν. Ήταν περισσότερο προπόνηση σήμερα. Βάζουμε στόχο τα 5 χλμ. στον Μαραθώνιο της Αθήνας. Στα Τρίκαλα ερχόμαστε κάθε χρόνο για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου. Ήταν μια πολύ ωραία διοργάνωση», είπε ο Αντρέας Γεωργίου.

Στις γυναίκες η Ανθή Κυριακοπούλου ήταν αυτή που έκοψε πρώτη το νήμα στα 5 χλμ. σε χρόνο 16:48. Η Αντριάνα Μποντιώτη μετά τη νίκη στα 10 χλμ. πήρε και τη δεύτερη θέση στα 5 χλμ. με 17:32 και την τριάδα έκλεισε η Δήμητρα Ντάσκα με 17:57.

«Το ευχαριστήθηκα πολύ. Ήταν μια κούρσα στο προπονητικό πλαίσιο. Τα 5 χλμ. είναι σημαντικά για εμένα έτσι ώστε να χτίζω τα 1.500 μ. Η διαδρομή ήταν πάρα πολύ ωραία. Με ανθρώπους που μας υποστήριζαν κατά τη διάρκεια του αγώνα», τόνισε η Κυριακοπούλου και αναφερόμενη στον επόμενο αγώνα της που είναι στα 5 χλμ. Cosmote Telekom του Μαραθωνίου της Αθήνας τον Αυθεντικό τόνισε: «Εκεί θέλω να κάνω μια πολύ καλή εμφάνιση».

Στα Τρίκαλα τον αγώνα του Run Greece τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και από τον ΣΕΓΑΣ ο αντιπρόεδρος Δημήτρης Χαχάμης αλλά και το μέλος του ΔΣ της ομοσπονδίας Ιάκωβος Πετσούλας.

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή τόσο στον παιδικό αγώνα όσο και στο Family Run.

Το Run Greece Τρικάλων διοργανώθηκε από τον ΣΕΓΑΣ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Τρικκαίων και μεγάλος χορηγός των αγώνων είναι η Ergo.