Η Αρίνα Σαμπαλένκα δήλωσε έτοιμη να μποϊκοτάρει τα τουρνουά Grand Slam, προκειμένου να υπάρξει μια πιο δίκαιη κατανομή των εσόδων. Το Νο. 1 στον κόσμο μίλησε στη συνέντευξη Τύπου του τουρνουά WTA 1000 στη Ρώμη και ήταν αμείλικτη.

«Δίνουμε μια παράσταση. Χωρίς εμάς, δεν θα υπήρχαν τουρνουά, χωρίς εμάς, δεν θα υπήρχε ψυχαγωγία. Νομίζω ότι αξίζουμε να πληρωνόμαστε καλύτερα», είπε και συνέχισε:

«Κάποια στιγμή, θα πρέπει να μποϊκοτάρουμε αν αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. Αν φτάσουμε σε μποϊκοτάζ, νομίζω ότι εμείς, οι παίκτριες, μπορούμε να ενωθούμε, επειδή κάποια πράγματα στα Grand Slam είναι πραγματικά άδικα για εμάς».

Τον Απρίλιο του 2025, οι κορυφαίες παίκτριες των τουρνουά ATP και WTA υπέγραψαν μια επιστολή προς τους διοργανωτές των τεσσάρων τουρνουά Grand Slam (Australian Open, French Open, Wimbledon και US Open), στην οποία ζητούσαν μια πιο δίκαιη κατανομή των χρηματικών επάθλων, απαιτώντας την αύξηση του μεριδίου που κατανέμεται στους παίκτες στο 22%.

Επιπλέον παίκτριες και παίκτες, συμπεριλαμβανομένων των Σαμπαλένκα και του Νο. 1 στους άνδρες Γιανίκ Σίνερ, δήλωσε την Δευτέρα (4/5) την αντίθεσή τους στο γεγονός ότι ενώ οι διοργανωτές του Roland Garros αύξησαν το συνολικό χρηματικό έπαθλο για το 2026 κατά 9,5% στα 61,7 εκατομμύρια ευρώ, το μερίδιο των κερδών που καταβάλλονται στους παίκτες πιθανότατα θα παραμείνει κάτω από το 15%, μακριά από το 22% που ζητήθηκε.