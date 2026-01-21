Η Μαρία Σάκκαρη έμεινε εκτός συνέχειας του Australian Open, καθώς έχασε 6-0, 6-4 από τη Μίρα Αντρέεβα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια παραδέχτηκε πως δεν έπιασε την απόδοση που ήθελε, ωστόσο σημείωσε ότι η χρονιά θα είναι μεγάλη.

«Προφανώς ήταν απολύτως ξεκάθαρο ότι στο πρώτο σετ δεν χτυπούσα την μπάλα αρκετά. Ήμουν πολύ παθητική, η μπάλα μου ουσιαστικά δεν είχε τίποτα πάνω της. Μετά, μόλις άρχισα να παίζω με τον τρόπο που ένιωθα ότι πρέπει να παίζω και όπως μου έλεγε το ένστικτό μου, τα πράγματα βελτιώθηκαν. Προφανώς είναι σε καλή φόρμα, αλλά κανείς δεν είναι ανίκητος», είπε η Σάκκαρη και συνέχισε:

«Τίποτα δεν πρόκειται να μου χαλάσει τα καλά μου συναισθήματα. Παρότι έχασα σήμερα, νιώθω ότι αυτή η χρονιά θα είναι μια πολύ καλή για μένα. Απλώς θα συνεχίσω να δουλεύω πάνω στις αδυναμίες μου. Τις έχουμε ήδη εντοπίσει μαζί με τον Τομ. Θα προσπαθήσω απλώς να γίνω καλύτερη, γιατί η σεζόν είναι μεγάλη. Μόλις τώρα ξεκινήσαμε, οπότε δεν χάνω την πίστη μου. Αντίθετα, έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση από ποτέ, οπότε συνεχίζω και δουλεύω σκληρά».

Στη συνέχεια μίλησε στα ελληνικά και ανέφερε: «Είπα το πρωί στον Τομ (Χιλ) πως ό,τι και αν γίνει σήμερα, τίποτα δεν θα μου χαλάσει τη θετική αύρα και αυτοπεποίθηση. Σίγουρα έπαιξα ένα πολύ κακό πρώτο σετ, αλλά το γεγονός ότι προσπάθησα να βρω τα χτυπήματά μου και γενικά το παιχνίδι μου, ήταν ένα σημάδι. Απλά συνεχίζουμε και αλήθεια έχω πάρα πολλή πίστη στον εαυτό μου για φέτος».

Η Σάκκαρη ρωτήθηκε τι θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά στο πρώτο σετ; «Θα μπορούσα να χτυπήσω την μπάλα περισσότερο, ήμουν πολύ συντηρητική, δίσταζα πολύ. Εκείνη παίζει καλά, ανοίγει το χέρι της, έχει εμπιστοσύνη στο παιχνίδι της. Αν δεν την πιέσεις και της δίνεις εύκολες μπάλες, είναι το καλύτερό της. Όπως και στις περισσότερες παίκτριες. Στο δεύτερο σετ που η μπάλα μου είχε το κάτι παραπάνω, σίγουρα έκανε τη διαφορά».

Κλείνοντας σημείωσε: «Δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος να το σκέφτομαι και να το κρατάω πολύ μέσα μου. Αυτό που αισθάνομαι είναι ότι φέτος θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Αν το κάνω manifest αυτό, όντως θα είναι και το πιστεύω πραγματικά με όλη μου την καρδιά».