Η Μαρία Σάκκαρη από το Νο. 52 στον κόσμο επικράτησε 6-4, 6-2, της Ιταλίδας Τζάσμιν Παολίνι (Νο. 8), μετά από 84 λεπτά και εξασφάλισε την παρουσία της στη φάση των «16» στο Qatar Open 1000άρι της Ντόχα.

Εκεί θα αντιμετωπίσει (11/2) τη Γαλλίδα, που είναι γεννημένη στη Ρωσία, Βαρβάρα Γκράτσεβα (Νο. 73 στον κόσμο), η οποία νίκησε με 6-2, 2-6, 7-5, την Τσέχα, Λίντα Νόσκκοβα, μετά από 2 ώρες αγώνα.

Μετά τη νίκη της, η ελληνίδα πρωταθλήτρια στάθηκε ιδιαίτερα στην τήρηση του πλάνου της και τη σημασία αυτής της επικράτησης για την επάνοδό της.

«Στόχος μου ήταν να μην αφήσω χώρο στην Παολίνι να αναπνεύσει. Είναι μία νίκη-δήλωση», είπε, καθώς ήταν η πρώτη της απέναντι σε παίκτρια του Top 10 για το 2026.

«Έπρεπε να εμπιστευτώ τη διαδικασία, αναγνωρίζοντας ότι το προηγούμενο διάστημα δεν ήταν εύκολο λόγω της πτώσης της στην κατάταξη. Πλέον νιώθω τα κομμάτια του παιχνιδιού μου να ενώνονται ξανά. Η συνεργασία με τον Τομ Χιλ με βοηθά να ανακτήσω την αυτοπεποίθησή μου, καθώς γνωρίζει το παιχνίδι μου καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον», είπε, ενώ υπογράμμισε ότι έχουν προσθέσει νέα στοιχεία και περισσότερη ανάλυση στο παιχνίδι, κάτι που φάνηκε στη σταθερότητα που έδειξε κατά τη διάρκεια του αγώνα.