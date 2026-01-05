Την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη που είχε από την ομάδα εξέφρασε η Μαρία Σάκκαρη αμέσως μετά την πρώτη ιστορική νίκη της επί της Έμμα Ραντουκάνου, χάρη στην οποία η εθνική προκρίθηκε στα προημιτελικά του United Cup ως πρώτη του 5ου ομίλου.

«Ήταν καταπληκτικό. Σας ευχαριστώ που μείνατε μέχρι τώρα και μας υποστηρίξατε, είναι πολύ αργά. Με βοήθησε πολύ που είχα την ομάδα από πίσω μου. Είχα 4 δύσκολες ήττες από εκείνη και τώρα νίκησα, οδηγώντας την Ελλάδα στην πρόκριση. Αυτό με κάνει πολύ χαρούμενη,» είπε η Μαρία Σάκκαρη.

Για τον Στέφανο Τσιτσιπά, από τον οποίο άκουσε αρκετές συμβουλές σήμερα, επισήμανε: «Είναι εκπληκτικός, έχει ένα από τα καλύτερα τενιστικά IQ που έχω δει. Είμαι ευγνώμων που έχω και μια διαφορετική φωνή εκτός από του Tom (Hill), είναι καταπληκτικός παίκτης».

Για το ξεκίνημά της στη σεζόν, κατέθεσε: «Η χρονιά δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα για μένα, μετά και τη χρονιά που είχα πέρσι. Ας δούμε τι θα μπορέσω να βγάλω στη συνέχεια».