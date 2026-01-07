Τους κορυφαίους της χρονιάς σε άνδρες και γυναίκες, ανέδειξε ο ΣΕΓΑΣ.

Στη σχετική ψηφοφορία πρώτευσαν στις ψήφους ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζένγκο, οι οποίοι επιβραβεύτηκαν με αυτό το βραβείο για την εξαιρετική σεζόν και τις σπουδαίες διακρίσεις, που είχαν.

Ο Καραλής κατάκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου και ήταν “ασημένιος” τόσο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού όσο και κλειστού στίβου. Παράλληλα, έφτασε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 6,08 μ. και ολοκλήρωσε 12 αγώνες με άλματα πάνω από τα 6,00 μέτρα.

Η Τζένγκο ήταν πέμπτη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο και κατέκτησε το πρώτο διαμάντι της καριέρας της στον τελικό της διοργάνωσης στη Ζυρίχη.

Ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στην κατηγορία Ανδρών και Ανδρών Κ23, Δημήτρης Παυλίδης, αναδείχθηκε – όπως και πέρυσι – νικητής στην κατηγορία Ανδρών Κ23, ενώ η ασημένια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 στα 100 μ., με συμμετοχή και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών, Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, είναι η κορυφαία στις γυναίκες Κ23.

Τόσο ο Καραλής όσο και η Τζένγκο έχουν αναδειχθεί στο παρελθόν κορυφαίοι στις ηλικιακές κατηγορίες στην ψηφοφορία της Ομοσπονδίας.

Για μία ακόμη χρονιά, η Μαρία Ραφαηλίδου κατάφερε να αναδειχθεί κορυφαία στην κατηγορία της. Η περσινή νικήτρια στην κατηγορία Γυναικών Κ18 κατέκτησε το 2025 το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 και απέσπασε τον τίτλο στην κατηγορία.

Στην αντίστοιχη κατηγορία των Ανδρών, ο τίτλος πήγε στον Βλαδίμηρο Ανδρέαδη, ο οποίος το 2025 συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Κ20 και ήταν μέλος της εθνικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων της Μαδρίτης.

Ο Σαράντης Τζελέπης έφτασε κοντά στην κατάκτηση μεταλλίου στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20. Ο νεαρός αθλητής κατέκτησε την τέταρτη θέση σε μια χρονιά όπου πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ στον κλειστό στίβο και βελτίωσε αρκετές φορές το ατομικό του ρεκόρ.

Το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας στη σφυροβολία βελτίωσε και η Αλεξάνδρα Τσερνόβα, νικήτρια στις γυναίκες Κ18. Η πρωταθλήτρια της σφυροβολίας ήταν δεύτερη στο Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νεότητας.

Αναλυτικά οι νικητές του 2025:

Άνδρες/Γυναίκες

Εμμανουήλ Καραλής (Ολυμπιακός ΣΦΠ) – Επί κοντώ / Προπονητές: Χάρης Καραλής, Μαρτσίν Στσεπάνσκι

Ελίνα Τζένγκο (ΑΣ Κένταυρος) – Ακόντιο / Προπονητής: Γιώργος Μποτσκαριώβ

Άνδρες/Γυναίκες Κ23

Δημήτρης Παυλίδης (ΑΣ Αίας Κιλκίς) – Δίσκος / Προπονητής: Αλέξανδρος Παυλίδης

Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) – Σπριντ / Προπονήτρια: Κατερίνα Αλεξοπούλου

Άνδρες/Γυναίκες Κ20

Βλαδίμηρος Ανδρεάδης (ΓΣ Κερατσινίου) – 400 μ. / Προπονητής: Σοφιανός Τριάντος

Μαρία Ραφαηλίδου (Πυγμή Ευόσμου) – Σφαίρα / Προπονητής: Γιάννης Ραφαηλίδης

Άνδρες/Γυναίκες Κ18

Σαράντης Τζελέπης (ΠΜΣ Ολυμπιάδα Κομοτηνής) – Μήκος / Προπονητής: Κώστας Μπανιώτης

Αλεξάνδρα Τσερνόβα (ΑΟ Παλαιού Φαλήρου) – Σφύρα / Προπονητής: Γιάννης Μπαρλής