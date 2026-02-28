Ο τελικός της σφαιροβολίας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία μετατράπηκε σε μπαράζ πρόκρισης στο επερχόμενο Ευρωπαϊκό Κύπελλο ρίψεων και είχε οριακό αποτέλεσμα.

Ο Ιάσων Μαχαίρας του Παναξιακού φάνηκε να έχει ξεκάθαρο προβάδισμα, αφού έριξε 19.18 με τη δεύτερη προσπάθειά του και 19.07 με την πέμπτη. Μπαίνοντας στην έκτη βολή, ο Οδυσσέας Μουζενίδης (ΜΕΑΣ Τρίτων) και ο Κώστας Γεννίκης (ΠΑΟ) ακολουθούσαν σε απόσταση, ο πρώτος με 18.87 και ο δεύτερος με 18.83.

Ο Μουζενίδης έκλεισε τον αγώνα με άκυρη, αλλά ο Γεννίκης απάντησε με ατομικό ρεκόρ, 19.50 και απέκτησε καθαρό προβάδισμα, ενώ ταυτόχρονα έγινε ο έκτος καλύτερος Έλληνας όλων των εποχών σε κλειστό στίβο.

Ο Μαχαίρας από την πλευρά του βρήκε το ψυχικό σθένος να πατσίσει την επίδοση του Γεννίκη, ρίχνοντας επίσης 19.50 και να κερδίσει το ένα εισιτήριο για το Ευρωπαϊκό της Κύπρου.

Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο αθλητές άξιζαν να εκπροσωπήσουν την ελληνική ομάδα στο κορυφαίο ριπτικό γεγονός της Ευρώπης αυτήν την περίοδο.

Από εκεί και πέρα, τις κούρσες στα 1.500 μέτρα κέρδισαν η Ανδριάνα Μποντιώτη (ΠΑΟ) και ο Γιώργος Ματζαρίδης (ΑΣ Ν. Ορεστιάδας Πολυνίκης).

Οι τρεις πρώτες στις γυναίκες πέτυχαν όλες ατομικό ρεκόρ. Η Μποντιώτη, που πήρε ξεκάθαρο προβάδισμα στην κούρσα και έφτασε στον τερματισμό σε 4.28.18, η Νικολέτα Ραφαϊλάκη (Αγ. Νικόλαος ΓΣ) ακολούθησε με 4.35.34 και η Ευστρατία Ρούλια (ΓΣ Άθλος Κερατσινίου-Δραπετσώνας) με 4.38.30.

Στους άνδρες η κούρσα είχε μπόλικη τακτική με τον Ματζαρίδη να είναι δυνατός στο φίνις και να τερματίζει σε 3.55.87, μπροστά από τον Μπάμπη Λαγό (ΠΑΟ) 3.56.27. Τρίτος ήταν ο Ορφέας Ιωάννου (Παναξιακός ΑΟ) με 3.57.45, ο οποίος την Κυριακή (1/3) θα αγωνιστεί με την Εθνική Ενόπλων Δυνάμεων στο Παγκόσμιο Στρατιωτικό Πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου.

Στο τριπλούν, νικητής για πρώτη φορά σε Πανελλήνιο κλειστού ήταν ο Νικόλας Ανδρικόπουλος (ΠΑΟ) με 15.88, με τον Γιώργο Γρέψιο (ΓΣ Σέρρες 93) δεύτερο με 15.68 και τον αειθαλή, 44χρονο Δημήτρη Τσιάμη (ΟΣΦΠ) τρίτο με 15.43.